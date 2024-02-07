منة شلبى موظفة بمصلحة حكومية فى فيلم "الهوى سلطان"

القاهرة - سامية سيد - يجتمع النجمان أحمد داود ومنة شلبى فى فيلم "الهوى سلطان" من إخراج هبة يسرى وتجسد منه دور موظفة بمصلحة حكومية لديها عقدة من الرجال بسبب زواج والدها وهى صغيرة من امرأة أخرى بعد وفاة والدتها بفترة قصيرة، لكنها تقع في حب الفنان أحمد داود الذى يشاركها في بطولة الفليم وتدور بينهما الأحداث بين جذب وشد، فيلم "الهوى سلطان "يشارك في بطولته أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، ، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي

داود ومنه شلبى

تعتبر منة شلبى من النجمات اللاتى استطعن إثبات أنفسهن فى أوقاتً صعبة، فظهورها الأول والأكبر كان مع الساحر محمود عبد العزيز والذى كان بمثابة الأب لها ومكنها دورها من إثبات نفسها فى الساحة الفنية وقدمته بعده العديد من الأعمال.

وعرض مؤخرا لأحمد داود مسلسل زينهم من إخراج يحيى إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإنتاج شركة أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

كما تعرض قناة ON حلقات من برنامج الكونتينر لأحمد داود كل يوم الخميس والجمعة الساعة 6 مساء، وتستعرض الحلقات الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية.