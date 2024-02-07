شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عبد المنعم عضو لجنة تحكيم الدورة 33 من أيام الشارقة المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة المسرح بالشارقة والذي يديرها الفنان أحمد بو رحيمة، المخرج الكبير ناصر عبد المنعم عضواً للجنة تحكيم الدورة الـ 33 من مهرجان أيام الشارقة المسرحية، والذي من المقرر إقامته في الفترة من 2 وحتي 9 من شهر مارس المقبل، كما تضم لجنة التحكيم كذلك الفنان وليد الزعابي من الإمارات، وهزاع البراري من الأردن، ومسعود بوحسين من المغرب، وإيهاب زاهدة من فلسطين.

يذكر أن أيام الشارقة المسرحية تأسست سنة 1984 وهي تظاهرة فنية وثقافية تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة، وتتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي.

كما تحفل بالعديد من الأنشطة الفكرية المصاحبة وبمشاركة العديد من المسرحيين العرب. وتأسست أيام الشارقة المسرحية سنة 1984 وهي تظاهرة فنية وثقافية تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة، وتتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على جوائز خاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الفكرية المصاحبة وبمشاركة مسرحيين عرب.