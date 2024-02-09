بريتني سبيرز تلمّح إلى “علاقة غراميّة ” مع بن أفليك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت المغنية الأميركية بريتني سبيرز الجدل على مواقع التواصل، بعد تلميحها إلى إقامة علاقة غرامية سابقة مع بن أفليك بمنشور مبهم أرفقته بصورة قديمة معه باللونين الأبيض والأسود.

اعتبرت صحيفة “نيويورك بوست” أنّ الغرض من نشر الصورة التي سارعت إلى حذفها، لم يكن بريئاً، خاصة حين ألمحت إلى أنّها تشاجرت مع أفليك (51 عاماً)، بعد سهرة قضتها معه.

وفي التفاصيل، نشرت سبيرز صورة مع بن أفليك وكاتبة الأغاني ديان وارن، معلقة: “صورة رائعة لي وبن أفليك وديان وارين منذ سنوات مضت. إنّه ممثل رائع. هل نسيت أن أذكر أنّنا اقتربنا من بعض أنا وبن في تلك الليلة. لقد نسيت بصراحة. أتمنى أن أحكي لكم يا رفاق القصة التي حدثت قبل ذلك. أنا مجرّد فتاة ثرثارة”.

ورجّحت الصحيفة أن تكون الصورة قد التقطت خلال عام 1999، موضحةً أنّها لم تتلقَّ أيّ جواب من ممثلي أفليك وسبيرز للتعليق على المنشور.

في حال كانت الأخبار صحيحة، سينضمّ أفليك إلى قائمة الرجال في حياة بريتني الغرامية، بعد النجم جاستن تيمبرليك الذي تعرّض لحملة هجوم واسعة خلال الأشهر الماضية بعد كلّ ما كشفته عنه حبيبته سبيرز في مذكّراتها الجديدة “المرأة في داخلي” العام الماضي.