شكرا لقرائتكم خبر عن حالة خاصة وبينا ميعاد 2 يتصدران قائمة الأكثر مشاهدة على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا مسلسل "حالة خاصة" الذي عرض الفترة الماضية عبر منصة watch it الإلكترونية، ما زال العمل يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة، وهو من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.



حالة خاصة

وجاء في المركز الثانى في نفس القائمة مسلسل "وبينا ميعاد 2" الذي يعرض خلال الوقت الحالي على قناة dmc، وهو من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.



وبينا ميعاد 2

يليه مسلسل حدوتة منسية الذي يعرض هو الآخر حاليا على شاشة قناة cbc، وهو من بطولة: سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

وجاء في المركز الرابع في قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على المنصة مسلسل "زينهم"، الذي انتهى عرضه مؤخرا، وهو من بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



مسلسل زينهم

يليه مسلسل "على باب العمارة"، الذي عرض حصريا على المنصة خلال الفترة الماضية، من بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، ومحمد محمود، محمد عبدالعظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبدالواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، ساندى مراد، رامى عبد المقصودـ وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.