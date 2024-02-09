"المتحدة" تطرح "بوستر" جديد من مسلسل "الحشاشين" استعدادًا لرمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل "المتحدة" الترويج لأحدث إنتاجاتها الدرامية هذا العام وهو مسلسل "الحشاشين" استعدادًا لبدء عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وكشفت "المتحدة" بالتعاون مع المنتج تامر مرسي عن بوستر جديد من المسلسل عبر الصفحة الرسمية للمتحدة على "فيس بوك" وكتب على بوستر المسلسل "أباطيل وأبطال.. من وحي التاريخ".

ويواصل النجم كريم عبد العزيز الترويج لمسلسل "الحشاشين" وطرح مؤخرًا صور من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله متقمصًا شخصية "حسن الصباح" مؤسس جماعة الحشاشين وعلق: "حسن الصباح رمضان 2024".

تدور أحداث مسلسل "الحشاشين" في القرن الـ 11 وحول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، ويشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم أحمد عيد، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي.

ونجح "بيتر ميمي" مؤخراً في حجز مقعداً كأحد المخرجين الشباب الواعدين في مصر خلال السنوات الماضية، وتعاونه مع عدد كبير من أهم وأبرز نجوم السينما والدراما التليفزيونية كان أبرزها مسلسل "كلبش" عام 2017، مروراً بمسلسل "الاختيار" عام 2020، ومؤخراً بفيلم "شلبي" عام 2023 بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

يذكر أن المخرج بيتر ميمي يشارك بكتابة مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، محمد لطفي، ميرنا نور الدين، أحمد فؤاد سليم، وإخراج أحمد نادر جلال والمقرر عرضه أيضًا ضمن موسم رمضان المقبل.

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