بالفيدي- جورج نعمة يعود إلى الثمانينات بأغنية "بدّي الرّضا"

ميرنا وليد - بيروت - "بدّي الرضا"، أغنية جديدة للفنّان اللّبناني جورج نعمة من كلمات وألحان فادي بندلي وتوزيع ألكساندر ميسّاكيان، تستحضر روح الزّمن الجميل، مع إخراج ملفت للفيديو كليب يعود بنا إلى الثمانينات، مجسّدًا جماليّة وعادات سهرة العروس اللّبنانيّة بكلّ تفاصيلها وجوّها العائليّ المميّز، بتوقيع من المخرج منصور عون.

كما نُفّذت الاغنية في ستوديو هادي شرارة وقام إيلي بربر بعمليّة الميكساج والماستيرينغ.

من خلال أغنية "بدّي الرضا"، يحاول نعمة إحياء هذه الصّورة الجميلة التي تجسّد روح التّعاضد والتّعاون بين الأقارب والجيران والأصدقاء في تحضير المناسبات في إطارٍ من البساطة والعفويّة.

هذا العمل يبرز أيضًا دور جورج نعمة كمنتج فنيّ لكلّ أعماله الذي يسعى من خلالها دائمًا لتحقيق رؤيته الفنيّة وتقديم الأفضل حيث يجمع بين تألّق الأداء الصوتيّ وجودة الإنتاج الفنيّ في مسيرة تصاعديّة لافتة ومثيرة.

يستمرّ جورج نعمة في تحقيق النّجاحات، وسيكون له المزيد من الأعمال الفنيّة التي سيصدرها قريبًا، كما هناك سلسلة حفلات في لبنان والخارج يشارك تفاصيلها عبر صفحاته الرّسمية على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.