شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد إقامة حفل جوائز إيمي 76 من يوليو إلى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقام حفل جوائز إيمي 76، يوم الأحد 15 سبتمبر المقبل، حيث أعلنت أكاديمية التليفزيون وABC، على يتم بث حفل Emmys مرة أخرى على الهواء مباشرة في جميع أنحاء البلاد على قناة ABC وسيتم بثه في اليوم التالي على Hulu.

وكانت قد أعلنت الأكديمية من قبل عن أنه من المقرر الإعلان عن ترشيحات الإيمى للدورة الـ 76 في 17 يوليو المقبل، وتم التأكيد على الموقع الرسمي للجائزة قابلية تغيير التواريخ.

وسيقام حفل جوائز إيمي 76 في مسرح Peacock في وسط مدينة لوس أنجلوس، وسيتم الإعلان عن المضيف والمنتجين للبث التلفزيوني قريبا.

لم يتم الإعلان عن موعد لجوائز Creative Arts Emmys، ولكن عادةً ما يتم عقد هذين الاحتفالين في عطلة نهاية الأسبوع في عطلة نهاية الأسبوع قبل حفل Primetime Emmys، وهذا من شأنه أن يضعه في 7 و 8 سبتمبر المقبل.

وذلك بعدما أعلن القائمين عن حفل جوائز الإيمي فتح باب تقديم الأفلام للمشاركة في الدورة الـ 76 من حفل توزيع الجوائز الشهير، بداية من يوم 29 فبراير المقبل.

على أن يبدأ التصويت على الأعمال المرشحة في 13 يونيو المقبل، والانتهاء من التصويت في 24 من نفس الشهر.