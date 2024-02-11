شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الثقافية يحتفل باليوم العالمى للإذاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش احتفالية "الإذاعة المصرية.. بين الميكروفون والبودكاست" في تمام السابعة مساء غد (الإثنين 12 فبراير) بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا بالجزيرة.

تأتي الاحتفالية - التي يشرف على تنظيمها المكتب الاعلامي للصندوق- في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، ويشارك بها الدكتورة إلهام سيف الدولة حمدان الأستاذة بأكاديمية الفنون، والإعلامية الدكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب سابقاً، والإذاعية الكبيرة دلال الشاطر رئيس إذاعة الشرق الأوسط سابقاً، والإعلامي الكبير إمام عمر.

تأتي الاحتفالية في إطار التعريف بدور الإذاعة المصرية وتطورها ضمن الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي يواكب يوم 12 نوفمبر من كل عام.