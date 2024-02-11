بعد طلاق شهرين.. شيرين عبد الوهاب تعود إلى عصمة حسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي تؤكد عودة النجمة شيرين عبد الوهاب إلى طليقها حسام حبيب، بعد شهور قليلة من إعلان انفصالهما.

وأكدت مصادر موقع “بتجرد” أن شيرين تقيم حالياً مع حسام حبيب في فيلته، وأنها لا ترغب في إعلان خبر عودتها إلى حسام في الوقت الحالي.

وكانت شيرين قد أعلنت خبر انفصالها عن حسام حبيب، في شهر كانون الأول (ديسمبر الماضي) بعد زواج خمس سنوات، وحرصت شيرين عبد الوهاب أن تحافظ على مساحة الود والاحترام بينهما حتى على الصعيد المهني بعد انفصالهما، من خلال تعاونهما بعد الطلاق، حيث إن الميدلي الذي قدمته شيرين عبد الوهاب في حفل Joy Awards بالمملكة العربية السعودية يعد رؤية وفكرة حسام حبيب.

يُذكر أن طلاق شيرين وحسام لم يكن المرة الأولى حيث أعلن الاثنان انفصالهما في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2021، وأكدت شيرين الخبر من خلال بيان رسمي نشرته حينها عبر موقع إكس.