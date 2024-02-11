هنري كافيل لا تعجبه المشاهد الجنسية.. وهذا ما قاله!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الممثل البريطاني هنري كافيل بطل فيلم “سوبرمان” إنه لا يفضل المشاهد الحميمية التي تعرض على الشاشة.

وهنري الذي لعب دوراً رئيسياً في الفيلم الجديد “آرجايل”، قال إن المشاهد الجنسية المصورة قد تبدو في بعض الأحيان غير حقيقية وغير ضرورية، ومبالغ فيها.

وأوضح كافيل أن “هناك ظروفاً تجعل المشهد الجنسي مفيداً فعلاً للفيلم، بدلاً من أن يكون هدفه مجرد إرضاء الجمهور”.

واعتبر أن “التقليل من المشاهد الجنسية في بعض الأحيان يكون خياراً أفضل، بدلاً من وجودها من دون مبرر في العمل”.

واتفق المخرج ماثيو فون الذي سبق أن أخرج أفلام “كيك أس”، و “إكس مين.. فرست كلاس” مع كافيل، وأعربا عن عدم إعجابهما بهذه المشاهد.