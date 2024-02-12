هذا الممثل ينضم إلى ياسمين صبري في مسلسل “رحيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقد الفنان المصري أحمد صلاح حسني على تقديم دور البطولة أمام الفنانة ياسمين صبري في مسلسل “رحيل” والذي يتواصل تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، حيث يستعد أحمد صلاح حسني لبدء تصوير مشاهده خلال الأيام المقبلة.

ويسجل “رحيل” التعاون الثاني بين أحمد صلاح حسني وياسمين صبري في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل “حكايتي” الذي تم عرضه عام 2019، والذي جسد خلاله أحمد شخصية “علي” ابن أحد أعيان مدينة الإسكندرية والذي يتعرف على ياسمين صبري ويقع في حبها ويتزوجها بعد صعوبات كبيرة واجهتهما.

مسلسل “رحيل” مكون من 15 حلقة، ومن تأليف محمد عبد المعطي الذي يتعاون مجدداً مع أحمد صلاح حسني وياسمين صبري بعد “حكايتي”، وإخراج إبراهيم فخر. ويشارك في بطولة العمل أحمد صيام، حازم سمير وعدد آخر من الفنانين جاري الإعلان عن أسمائهم، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق.

وتجسد ياسمين صبري في مسلسل “رحيل” شخصية فتاة إسكندرانية تواجه العديد من التحديات. وتعود من خلال هذا العمل إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام 3 سنوات؛ إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل “فرصة تانية” الذي تم عرضه في شهر رمضان عام 2020، وخلال السنوات الماضية حاولت ياسمين العودة إلى الدراما بتعاقدها على أكثر من عمل، ولكن الأمور لم تكتمل في النهاية.

وشارك أحمد صلاح حسني في رمضان الماضي من خلال مسلسل “الكتيبة 101″، وهو من بطولة: عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، لبلبة، رشا مهدي، أحمد عبدالله محمود، محمود حجازي، محمود ياسين جونيور، علاء عرفة، الطفل منذر مهران، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة وإنتاج سينرجي.

وأيضاً شارك في مسلسل “سوق الكانتو” بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي.