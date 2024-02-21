شكرا لقرائتكم 22 وظيفة شاغرة لدى الأهلي إسناد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الأهلي إسناد، المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي، التابعة لمجموعة البنك الأهلي السعودي، عن توفّر عدد (22) وظيفة إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مستشار مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، والقطيف، ومكة، والخبر، وجازان، وجدة، وحفر الباطن، وحائل، والدمام، والأحساء، وأبها).

شروط وظائف الأهلي إسناد

وبيّنت شركة الأهلي إسناد، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم، مع وجود خبرات سابقة.

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الأهلي إسناد، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2024م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مايو 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)