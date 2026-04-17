رسالة أشرف زكي الرومانسية تُزيّن احتفال روجينا بعيد ميلادها… شاهدوا الصور 

دبي - فريق التحرير: احتفلت الممثلة المصرية روجينا بعيد ميلادها في أجواء مليئة بالبهجة والمحبة، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مجموعة من الصور من الاحتفال الذي حضره زوجها، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وابنتاهما مايا ومريم.

ظهرت العائلة في الصور أمام ديكورات مميزة باللونين الأزرق والرمادي مع كعكة الاحتفال، كما بدت علامات السعادة واضحة على وجوههم في هذه المناسبة الخاصة.

علّقت روجينا على الصور بكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن امتنانها، قائلة: “الحمد والشكر لله.. شكراً يا رب على سنة جديدة في حياتي.. شكراً يا رب على كل الحب الذي رأيته من كل الناس الذين يحبونني.. شكراً يا رب أنني عشت بالأمس أجمل مفاجأة وأجمل يوم في حياتي.. طاقة الحب أعظم طاقة في الوجود.”

من جانبه، حرص الدكتور أشرف زكي على تهنئة زوجته برسالة رومانسية عبر حسابه، قال فيها: “كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي.. أنتِ لستِ فقط زوجة، أنتِ الروح والأمان والظهر الذي لا ينكسر. أنا بكِ ولكِ، وليس هناك شيء في الدنيا يعوّض وجودك في حياتي.”

لم يقتصر الاحتفال على العائلة فقط، بل تلقت روجينا سيلًا من التهاني والمعايدات من زملائها في الوسط الفني ومن جمهورها العريض، كما حرصت على التفاعل مع هذه المشاعر الطيبة من خلال إعادة نشر المعايدات عبر خاصية “القصص القصيرة” على إنستغرام، معبرةً عن شكرها لكل من شاركها فرحتها.

يُذكر أن روجينا قد حققت نجاحاً لافتاً في موسم دراما رمضان الماضي من خلال بطولة مسلسل “حد أقصى”، والذي شهد تعاوناً فنياً مميزاً داخل الأسرة، حيث كان المسلسل من إخراج ابنتها مايا أشرف زكي، في تجربة أثبتت فيها روجينا قدرتها المستمرة على التجدد وتقديم أدوار قوية تلامس الجمهور.