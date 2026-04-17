بعد سخريتها من المصريين.. قرار كويتي صارم ضد بلوغر شهيرة

أصدرت السلطات الكويتية قرارا بسحب الجنسية الكويتية من البلوغر الشهيرة ريم الشمري، ضمن حملة واسعة شملت سحب الجنسية من 2182 شخصا تبين أنهم ليسوا كويتيين بالأصل.

وجاء القرار بعد سلسلة من الفيديوهات المثيرة للجدل نشرتها الشمري على وسائل التواصل الاجتماعي، هاجمت فيها الجالية المصرية في الكويت، ووصفتها بأنها “أوسخ جالية”، وقالت إن “المصريين خدامين مأجورين جاؤوا للخدمة مقابل راتب”، معتبرة أن “الكويت للكويتيين فقط وليست للمصريين” وأنهم ليسوا شركاء في الوطن.

وأثارت الشمري بتصريحاتها غضبا واسعا على مواقع التواصل، خاصة في مصر، حيث اعتبرها الكثيرون إساءة مباشرة لملايين المصريين العاملين في الكويت.

وتعرف ريم الشمري بتصريحاتها المتطرفة في الدفاع عن “الكويت للكويتيين” وقد سبق أن واجهت قضايا قضائية سابقة بتهمة الإساءة للمصريين، لكنها برئت في بعضها.

وبحسب المعلومات المتداولة جاء سحب الجنسية من ريم الشمري بعد اكتشاف أن والدتها البيولوجية تحمل الجنسية المصرية، مما يعني أنها لم تكن كويتية الأصل كما كان يعتقد سابقا.

ويترتب عن القرار حرمانها من جميع الحقوق والمزايا المرتبطة بالجنسية الكويتية، بما في ذلك الحسابات البنكية والإقامة القانونية، وقد يؤدي إلى ترحيلها.

تأتي هذه الحادثة ضمن حملة كويتية مكثفة لمراجعة وتنقية سجلات الجنسية، بدأت منذ عام 2024 وتكثفت خلال 2025-2026 تحت إشراف اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.

وتهدف الحملة إلى سحب الجنسية ممن حصلوا عليها عن طريق الغش أو التزوير أو عدم استيفاء شروط “الكويتي الأصل” المتوطنين قبل عام 1920 وأحفادهم.

في 13 أبريل نشرت الجريدة الرسمية قرارا بسحب الجنسية من 2182 شخصا، مع سحبها ممن اكتسبوها بالتبعية من الأبناء والأحفاد، وتقدر بعض التقارير أن إجمالي الحالات خلال الشهور الماضية تجاوز عشرات الآلاف.

