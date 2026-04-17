الذهب يواصل خسائره وسط غموض المحادثات الأمريكية الإيرانية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين "الذهب" قد يحقق رابع مكسب أسبوعي على التوالي

•الدولار الأمريكي يواصل التعافي من مستويات منخفضة

•ترامب: جولة محادثات السلام قد تعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،مبتعدة عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتحت ضغط استمرار تعافي مستويات الدولار الأمريكي في سوق الصرف الأجنبي.



وعلى الرغم من هذا التراجع ،فأسعار المعدن الثمين"الذهب" قد تحقق رابع مكسب أسبوعي على التوالي ،في انتظار ظهور المزيد من المستجدات حول محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.45% إلى (4,767.81$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,789.10$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (4,806.46$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس،فقدت أسعار الذهب أقل من 0.1% ،في ثاني خسارة يومية على التوالي ،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 4,871.34 دولارًا للأونصة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة حوالي 0.75% ،على وشك تحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي.



انزلق الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته في ستة أسابيع في وقت سابق من تعاملات هذا الأسبوع ، حيث دفعت هدنة إسرائيل ولبنان، بالإضافة إلى احتمالات استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية، المستثمرين إلى تصفية مراكزهم الشرائية بالعملة الأمريكية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،تنتعش مستويات الدولار مع تجدد شراء العملة كأفضل استثمار بديل ،فى ظل الغموض الحالي الذي يسيطر على محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



على حسب بعض التقارير الإعلامية، خفّض المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون طموحاتهم في التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ويسعون الآن إلى مذكرة تفاهم مؤقتة لمنع عودة الصراع، مع بقاء الملف النووي عقبة رئيسية.



وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن جولة محادثات السلام القادمة بين الولايات المتحدة وإيران قد تُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الجمعة بمتوسط 0.75% ،لتواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عدة أسابيع ،وفى ظل مخاوف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العملاقة.



مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع أبريل مستقر حاليًا عند 99% ، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة.



توقعات حول أداء الذهب

قال كبير محللي السوق في كيه سي إم تريد "تيم ووترر": يراقب المستثمرون عن كثب أي تقدم ملموس في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وأي تقدم أو تمديد لوقف إطلاق النار الهش الحالي قد يُسهم في تهدئة أسواق النفط ومخاوف التضخم، مما قد يُتيح مزيدًا من الارتفاع لأسعار الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الأربعاء بنحو 1.15 طن متري،فى ثالث زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,052.91 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 أبريل الجاري.



نظرة فنية

سعر الذهب يرتكز إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط - توقعات اليوم – 17-04-2026