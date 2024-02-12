أصبحت شابة بغاية الجمال.. رابعة الزيات تحتفل بعيد ميلاد إبنتها

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات بعيد ميلاد إبنتها كنز، من زوجها الإعلامي اللبناني زاهي وهبي.

ونشرت رابعة الزيات مجموعة صور لـ كنز، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلقت معبرة عن حبها الكبير لإبنتها الوحيدة: "كبرتِ يا بنتي ،يا كنزي ونبض روحي وحياتي وقوّتي وحبّي للحياة …كل عيد وإنت كنز ماما".

كنز أصبحت شابة بالغة الجمال والأناقة، وقد ورثت ملامح والدها ووالدتها الجميلة.

يُذكر أن لـ رابعة الزيات وزاهي وهبي إبناً وإبنة، كما أن رابعة هي والدة شابين من زواج سابق.

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