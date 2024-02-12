في ذكرى ميلاده.. هذه وصية عمر الحريري لابنته "ميريت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في ١٢ فبراير ١٩٢٦ ولد الفنان الكبير عمر الحريري، الذي يعتبر أحد أشهر النجوم في تاريخ السينما

"الحريري" قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا خالدة في السينما والمسرح والتليفزيون

في السينما قدم الحريري أعمال هامة أبرزها: (الآنسة حنفي، الناصر صلاح الدين، سيدة القصر، نهر الحب، العتبة الخضراء، القاضي والجلاد، سكر هانم)

وفي التليفزيون قدم: (أحلام الفتى الطائر، شيخ العرب همام، عمر بن عبدالعزيز، ألف ليلة وليلة، ساكن قصادي، خالتي صفية والدير) وغيرها

أما في المسرح فقدم أعمالا هامة لعل أبرزها: (الواد سيد الشغال، شاهد ماشافش حاجة، زيارة بلا موعد، سكر هانم)

الفنان الكبير عمر الحريري عانى من مرض سرطان العظام، وحرص أبناءه إخفاء حقيقة مرضه حتى لا يصاب بحالة نفسية سيئة

وقالت ابنته الفنانة ميريت الحريري في لقاء تليفزيوني: "أنا خبيت عليه المرض ومكنش حد يعرف، ولما دخل المستشفى كان خلاص بقى، أنا دخلتله مرة وكان لسه فايق بس مكنش مظبوط، مسكت إيده كده فقالي: على فكرة أنتي وحشتيني، فقولتله: يا حبيبي ما أنا جنبك أهو، فقالي: أنا راضي عنك، وبعدين دخل في غيبوبة قبل رحيله"

كما كشفت ميريت عن وصية والدها الأخيرة قائلة: "كان بيقولي متعمليش حاجة أبدا أخجل منها".

الفنان الكبير عمر الحريري رحل عن عالمنا في ١٦ أكتوبر ٢٠١١ عن عمر ناهز ٨٥ عاما