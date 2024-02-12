أحمد غزي يتلقى ردود فعل قوية على “ الحريفة”

ياسر رشاد - القاهرة -

مع تصدر فيلم الحريفة قائمة أعلى إيرادات في شباك التذاكر بإيرادات تخطت 55 مليون جنيه حتى الآن، يتلقى النجم الصاعد أحمد غزي ردود فعل قوية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتقانه لشخصية ششتاوي بكاريزما ملفتة وحضور قوي، ما يثير تساؤل الكثيرين عن "من هو أحمد غزي".

توحد أحمد غزي مع شخصية ششتاوي لدرجة جعلت المشاهدين يصدقون أن هذه هي حقيقته، لذا جاءت تفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مخاطبين من خلالها ششتاوي، فعلى سبيل المثال كتبت ليلي فلاور على تويتر "لسة مخلصة فيلم الحريفة دلوقتي، بـ نموف أون من الششتاوي إزاي؟"، وكتبت نورين "شفت فيلم الحريفة وعايزة أقول كلمة واحدة بس ششتاوي"، أما يمنى نور فعبرت عن رغبتها في مشاهدة الفيلم مرة أخرى قائلة "عاوزة أشوف فيلم الحريفة مرة كمان بسبب ششتاوي".

وعن ششتاوي أيضاً كتبت ندى هيبة "أخيرا عرفت أشوف فيلم الحريفة وفهمت إيه سبب الضجة الفظيعة على ششتاوي .. معاهم حق صراحة"، وعن رأيها في الفيلم وأبطاله كتبت منى ياسر "فيلم الحريفة تحفة ... أنا دلوقت طالعة من الفيلم عايزة حد في رومانسية ماجد وخفة دم حتة وشخصية ششتاوي". وعن أحمد غزي كتبت هنا "الناس لسه مكتشفة ششتاوي دلوقت من الحريفة بجد؟ إنتو مش معانا من أيام إعلان فودافون بتاع رمضان اللي قبل اللي فات فعلا؟؟؟" وعن غزي تساءلت بسابيس "اللي عمل دور ششتاوي ده إسمه إيه كان جامد (جداً) So underrated".

أما الناقد السينمائي أندرو محسن فقد كتب منشوراً مفصلاً عن رأيه في الفيلم وعناصره قائلاً "الفيلم يستحق الظهور القوي وغير المتوقع في شباك التذاكر،عناصر كتير بسطتني وأنا بتفرج" وختم منشوره بكلمة عن أحمد غزي كتب فيها "الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها عن الفيلم هي إن الممثل أحمد غزي ده شاطر بشكل ملفت وفيه صدق في الأداء بتاعه، وأتمنى أشوفه في حاجات تانية مهمة الفترة الجاية". وعلى صفحة السينما|مصر بموقع الجزيرة، كتبت الصحفية عبير الشامي عن أحمد غزي "ممثل شاب لديه قدرات متنوعة فهو يعرف إمكاناته جيداً، وكيف يظهر روحه من دون تكلف"، واستطردت "لم يكرر غزي دوراً واحداً في مشاركاته التلفزيونية، بل قد مساحات متنوعة ومختلفة وتميز في أدائها بين المدمن وابن البلد، وسبق زملاءه بخطوة مختلفة بمشاركته في مسلسلات بريطانية أهمها "التاج" The Crown .

وقدم في الحريفة صنعة متقنة لشخصية ابن البلد المسنود من عزوته وأهله، العارف بقيم الحارة وتبعات كونه مسؤولاً رغم إخفاقه التعليمي وحبه للكرة". أحمد غزي ممثل مصري شاب، درس إدارة الأعمال بجامعة Leeds بانجلترا، وهناك بدأ أولى خطواته في تحقيق شغفه بالتمثيل من خلال تجسيده لشخصية Mo في الفيلم القصير Walkout 1 الذي عُرض في لندن 2020، لتشهد بعدها مسيرته الفنية انطلاقة قوية بعد عودته إلى مصر، بمشاركته في موسم رمضان 2021 في بطولة ثلاث مسلسلات، هي الاختيار 2 وخلي بالك من زيزي، وبين السماء والأرض. وفي موسم رمضان 2022 شارك غزي في بطولة مسلسل المشوار أمام محمد رمضان ودينا الشربيني، وفي السباق الرمضاني الأخير 2023 لفت إليه الأنظار في مسلسلي ضرب نار أمام ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ورسالة الإمام مع النجم خالد النبوي. خارج الموسم الرمضاني، شارك غزي في أعمال أخرى بارزة، من بينها مسلسل الدراما النفسية 60 دقيقة، ومسلسل الإثارة تحقيق، وعلى المستوى العالمي، جسد غزي شخصية الملياردير السعودي الشهير عدنان خاشقجي في مرحلة شبابه ضمن أحداث المسلسل البريطاني الشهير The Crown في جزئه الخامس، الذي يُعرض حالياً على منصة نتفليكس ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم العالميين.

ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ أحمد غزي مسلسل الحشاشين المقرر عرضه في موسم رمضان القادم 2024 ويشارك في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.