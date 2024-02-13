"شجيع السيما".. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل "جولة أخيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طرحت "Cedar Art Productions" الشركة المنتجة لـ "جولة أخيرة" الأغنية الدعائية للمسلسل عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" بعنوان "شجيع السيما" غناء هاني الدقاق، كلمات آمار مصطفى، ألحان وغناء هاني الدقاق، توزيع الوايلي.

ويحقق مسلسل "جولة أخيرة" بطولة النجم أحمد السقا، والنجم أشرف عبد الباقي نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة، ويخوض به "السقا" أولى تجاربه الدرامية بالمنصات الرقمية، تأليف محمد ندا، إخراج مريم أحمدي، وتدور الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية الدكتور "يحيى" الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية وفجأة يظهر مدربه القديم "تامبي" الذي يحاول إعادته لممارسة الرياضة .

يذكر أن الفنان أحمد السقا يستعد لعرض مسلسله "العتاولة" بموسم دراما رمضان 2024 وسط كوكبة من نجوم الدراما التليفزيونية وهم الفنان طارق لطفي، الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان باسم سمرة، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

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