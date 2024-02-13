حفلات عيد الحب 2024| شيرين عبدالوهاب تلتقي جمهورها في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الفنانة شيرين عبدالوهاب في الاحتفالات الغنائية لعيد الحب 2024، مع جمهورها في لبنان، ضمن سلسلة الحفلات المقامة في مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يقام الحفل 17 فبراير داخل أحد الأماكن الكبرى للسهرات في لبنان وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحفل.

كانت قد طرحت شيرين عبدالوهاب حديثًا أغنية “الدهب”، التي سجلت أكثر من 600 ألف مشاه\ة عبر يوتيوب، ودخلت قائمة الأكثر مشاهدة خلال ساعات من طرحها.

تفاصيل أغنية شيرين عبدالوهاب الدهب

أغنية الدهب لشيرين عبدالوهاب من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع توما، واحتوت الأغنية على مفردات عامية تستخدم باستمرار في الحديث اليومي، وجاءت كلماتها كالآتي: "قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو و جيتلي و هتبوس على يدي مش كان من الاول أحنا أستغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايماً بتغرق مش كان من الاول أحنا أستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر هو كلامنا ده بيخدّر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الاول أحنا أستغنينا ما احنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا".

نشاط غنائي مكثف لشيرين عبدالوهاب في 2024

عادت شيرين عبدالوهاب لساحتها الغنائية بحفل غنائي للإمارات ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة وكان هو الأول بعد إعلان انفصالها، وشهد حضور كامل العدد وتألقت بوزن أقل من السابق بقليل وغنت مجموعة من باقتها المفضلة لدى جمهورها" الكدابين، تاج راسك، اه ياليل، صبري قليل، حبه جنة"، بالإضافة لحفل غنائي آخر في لبنان بمناسبة احتفالات عيد الحب هناك.

شيرين عبدالوهاب في ليلة روائع السنباطي:

كانت شاركت شيرين حديثًا في “روائع السنباطي” بجانب عدد كبير من نجوم الغناء "أحمد سعد، مي فاروق، ريهام عبدالحكيم، والذي شهد حضورًا كامل العدد، وتغنى نجومه بباقة من أجمل أغاني الزمان الجميل التي لحنت بواسطة السنباطي.