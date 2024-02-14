مواطن هندي يتراجع عن الإنتحار لأجل طبق "برياني"

ميرنا وليد - بيروت - في حادثة غريبة وقعت في مدينة كولكاتا شرق الهند، تسلق رجل جسراً وهدد بالإنتحار بشنق نفسه على الإطار الفولاذي للجسر، لكن الشرطة أنقذته بوعدها له بإحضار مشروب بارد وبرياني.



فقد وقع الحادث أول أمس وتسبب في فوضى مرورية حيث اتصل العديد من سائقي السيارات على الطريق بالشرطة.

وتشير التفاصيل إلى أن رجلاً يبلغ من العمر 30 عاماً صعد إلى جسر على الطريق وربط حبلاً في الإطار الفولاذي للجسر في محاولة للانتحار.

حضر رجال الشرطة على الفور إلى مكان الحادث، لكن شهود عيان قالوا إن الشاب كان في وضع خطير للغاية حيث كان من الممكن أن يلقى حتفه على الفور أو تدهسه سيارة عابرة على الطريق إذا سقط من أعلى الهيكل الفولاذي الذي تسلقه والذي يبلغ ارتفاعه 40 قدماً (15 متراً) فوق الطريق، نجح الضباط في ثني الشاب عن الإنتحار من خلال وعده بإحضار مشروب بارد وبرياني له.

وبمجرد نزول الرجل، تم إبلاغ أسرته التي أبلغت الشرطة بأنه يعالج من عدم الاستقرار العقلي، وتم نقله إلى مستشفى كولكاتا الطبي الوطني، حيث يتلقى العلاج حاليًا.