نجم يهاجم كانيي ويست: "استرجل وتوقف عن البكاء"

ميرنا وليد - بيروت - هاجم لاعب كرة السلة العالمي شاكيل أونيل النجم العالمي كانيي ويست بعد تصريحاته التي تحدث الجدل الكبير على مواقع التواصل.

وقال شاكيل لـ كانيي: "استرجل وتوقف عن البكاء"، الا ان الأخير لم يرد عليه بعد.

وكان اتهم ناشطون على الإنترنت، كانيي ويست بأنه يتعمد إبعاد زوجته الحالية بيانكا سينسوري، عن منصات التواصل الاجتماعي، وانتقدوه على ما وصفوه بـ "العزلة" التي يفرضها على بيانكا.

وقال متابعو كانيي ويست أن مغني الراب البالغ من العمر 46 عامًا، "يعزل" زوجته من خلال عدم رغبته في استخدامها تطبيقات الوسائط الاجتماعية.

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