ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة الكويتية فرح الهادي تحضيراتها للاحتفال بعيد الحب مشاركة إياها مع متابعيها.

وأثارت الهادي الجدل لدى ظهورها في مقطع فيديو وهي ترسم على وجهها قلباً كبيراً وتلونه باللون الوردي في إطلالة غريبة وهي حرصت على وضع الماكياج الخاص بهذه المناسبة بنفسها.

وقد علق زوجها الممثل عقيل الرئيسي قائلاً :"يعني أنتِ هديتي كل لوكات الفالنتين وروحتيلي على لوك مريب.. كأنك الساحرة اللي في “أليس في واندرلاند”.. هذا مريب".

وكانت الهادي احتفلت بعيد ميلادها، قبل عدة أيام وسط أجواء رومانسية جمعتها بزوجها وشاركت فرح الهادي متابعيها مقطع فيديو وثقت فيه أجواء الاحتفال وظهرت فيه برفقة زوجها عقيل، وهما يرقصان بطريقة رومانسية هادئة على كلمات أغنية تحمل اسم "تسوى عالم".

يُذكر أن فرح وعقيل قد استقبلا مولودهما الأول “آدم” قبل عدة أشهر.



كانت هذه تفاصيل خبر فرح الهادي تثير الجدل بتحضيراتها لعيد الحب ..وهذا ما فعلته بوجهها-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.