صادرت وسائل المواصلات.. شبكة أطباء السودان: “الدعم السريع” تحتجز آلاف المدنيين بالفاشر بعضهم مصابون بطلقات نارية

بيان

لا تزال الدعم السريع تحتجز الآلاف من المدنيين داخل مدينة الفاشر، وتمنعهم من مغادرتها بعد أن صادرت جميع الوسائل العاملة في نقل النازحين. كما أعادت عدداً من الفارين إلى داخل المدينة جبرا ، من بينهم مصابون بطلقات نارية أثناء محاولتهم الهروب، وآخرون يعانون من سوء التغذية.

إن استمرار احتجاز هذا العدد الكبير من المدنيين في ظل أوضاع إنسانية بالغة التعقيد، وشُحٍّ حاد في الأدوية، ونقصٍ في الكوادر الطبية التي لا تزال الدعم السريع تحتجز بعض أفرادها، فيما لا يزال آخرون مختطفين من قبل عناصرها مما يشكّل كارثة إنسانية متفاقمة.

وعليه، فإن المطالبة الجماعية بإطلاق سراح المدنيين فوراً، وفتح مسارات آمنة لخروجهم وإتاحة الفرصة للمنظمات العاملة لدفن الجثث التي يمثل بقاءها منتشرة في أطراف المدينة كارثة بيئية، هي ضرورة عاجلة.