غادة رجب تعاتب حبيبها في الفالنتاين بـ "هو ليه"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت الفنانة المصرية غادة رجب أحدث أغنياتها التي حملت عنوان "هو ليه" بمناسبة عيد الحب على يوتيوب وكافة المنصات الرقمية.

وأعلنت غادة رجب الخبر في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مشاركة الخبر مع متابعيها الذينهنأوها بعملها الجديد.

وتعاونت غادة في أغنية هو ليه مع الملحن رياض علي، وهي من كلمات رشيد الدهام وتوزيع مصطفى عبد النبي، والمكس والماستر لإيهاب نبيل والأغنية رومانسية مليئة بالشجن والحب.

وكانت غادة رجب أشارت إلى أن اختفاءها ليس بمزاجها بل مرهونة بظروف الإنتاج والأعمال المعروضة عليها.

وآخر أغنية لـ رجب كانت بعنوان "كل الحب ده" ،من كلمات وألحان أمير طعيمة، وتوزيع محمد عاطف، وميكس ماستر محمد إسماعيل.

وتقول كلمات الأغنية :

هو ليه ..

تبعد عني وما لي أبد عنّك غنى؟

هو فيه ..

من هو غيري تشوف إنّه لعمرك هَنا؟

دنيا بها كل شي عجيب

فيها الحبيب أصبح غريب

وفيها النحيب أصبح غُنا

أخطيت

في حقي ولا أبديت في حقك خطا

واعطيت

قلبي لك وكان القلب شي ما ينعطى

ومليت واخترت الذهاب

اللي أبد ما له إياب

وما للغياب إلا البطا !

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