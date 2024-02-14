تامر حسني يفي بوعده طارحا ديو "30 حياة" مع الموهبة الجديدة مهى فتوني-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وفاء بوعده في تقديم أصوات ومواهب شابة جديدة في الوطن العربي، طرح الفنان المصري تامر حسني أغنية "30 حياة" على طريقة الفيديو كليب مع الفنانة الشابة مهى فتوني التي لاقت استحسان المستمعين وبدأت الأغنية التي صدرت منذ 3 ساعات بصعود الترند بسرعة.



أغنية "30 حياة" هي من ضمن ألبوم تامر حسني الجديد "هرمون السعادة"، وهو عازم على الاستمرار في تقديم المواهب الجديدة.

وأرفق تامر الكليب الذي نشره في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بتعليق جاء فيه :"٣٠ حياه تامر حسني و مها فتوني من البوم هرمون السعاده كل يوم حب و انتوا طيبين".

إشارة إلى أن أغنية "30 حياة" من غناء تامر حسني ومهى فتوني، وهي من كلمات تامر حسني، ومؤمن راجح، وألحان مودي منير، وتوزيع كريم أسامة، والڤيديو كليب من إخراج تامر حسني.