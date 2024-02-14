كارمن سليمان تطرح كليب "كنا في مكان" بالذكاء الإصطناعي - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية كارمن سليمان أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "كنا في مكان"، بمناسبة عيد الحب
وإستعملت كارمن سليمان الذكاء الاصطناعي في صُنع الكليب "كنا في مكان"، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا .
أغنية "كنا في مكان" من ألحان مصطفى جاد، وكلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني، وتحت إدارة إيهاب صالح .
وتقول كلمات الأغنية :
"كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش
أنا أعرفه من قد إيه
وبحسن نية في حد قام.. وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه
وتقول كلمات الأغنية:
كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش
أنا أعرفه من قد إيه
وبحسن نية في حد قام
وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه
سلم عليّا.. وابتسملي
مديت إيديا.. لقيته قاملي
وقالي أهلًا عاملة إيه؟
اتحكالي كتير عليكي.. ضحكت
سألوا ضحكتي ليه؟؟ اتكسفت وقولت عادي "
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