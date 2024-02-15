شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يتألق بأغاني ألحان محمد عبد الوهاب في حفل 100سنة غنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم علي الحجار خلال حفل مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية عددا كبيرا من أغاني ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، منها "كان أجمل يوم وخايف اقول والدنيا ريشة في هوا وشغلوني".

ووجه النجم علي الحجار خلال حفل مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير الشكر لكل من رئيس دار الأوبرا خالد داغر ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني على إيمانهم بالمشروع، وقال "يارب نقدر نسعدكم بشىء يليق بتراث الموسيقى"، وبدأ بأغنية 100سنة غنا وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأكد مؤخرًا النجم علي الحجار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية أن الفنان محمد الحلو ضيف شرف الحفل، مضيفًا: "أنا ألقبه بمطرب المطربين لأنه يستاهل مكانه كبيرة وصديقي من فترة طويلة، وكل حفلة سيكون فيها عدد من المطربين فمصر مليئة بالمواهب الكبيرة في مجال الفن والغناء، وكل حفلة أقدمها تحمل عدد من المفاجآت".

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.