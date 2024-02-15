شاهد رابح صقر ونوال الكويتية والملحن سهم يحتفلون بميلاد أحلام

تلقّت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، تهنئاتٍ من عددٍ من نجوم الفن في الوطن العربي بمناسبة عيد ميلادها الذي احتفلت به يوم 13 فبراير.
وتمنت أحلام لنفسها عامًا جديدًا مليئًا بالسعادة والنجاحات.
ومن بين النجوم الذين هنّئوا أحلام:
- الملحن سهم
- الفنان رابح صقر
- الفنانة نوال الكويتية
وظهر النجوم في مقطع فيديو برفقة بعضهم البعض وهم يهنئون أحلام متمنيين لها عمر مديد ومزيد من النجاحات في مجالها الفني.
وسمع في المقطع أحد النجوم وهو يقول للفنانة: “الحمد لله عشنا عصرك”، لترد الأخيرة: “الحمد لله إنكم عشتوا عصري” ليجهش الجميع بالضحك.
يُذكر أن الفنانة أحلام الشامسي تستعد لإحياء حفلٍ غنائيٍّ في السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض المقام خلال الفترة الحالية.
ومن المقرر أن يقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم بالرياض يوم 17 فبراير الجاري.
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