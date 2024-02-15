فيلم حب البنات.. قصة أغاني أحمد برادة ونجاحها الأطول من تواجده الفني

ياسر رشاد - القاهرة - احتفظ فيلم حب البنات بحكاياته وجمال وبساطة قصته لمدة 20 عامًا ، وهاهو يعود ليتصدر تريندات محركات البحث ومنصات الحديث عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب .

فيلم حب البنات.. أغاني أحمد برادة التي لم يكررها مرة أخرى

وبجانب جماليات “حب البنات” ودفء صورته وأصوات أبطاله وحكاياتهم والسلاسة التي قُدمت بها القصة، وقربها من كل مشاهد بمختلف الأعمار، كان بين طيات الفيلم مجموعة من الأغاني مازالت تترد في مسامع محبي الفيلم ووضعها على المقاطع المصورة عبر تطبيق انستجرام وتيك توك لمواقف اجتماعية يومية، والتي قدمها بالكامل بطل العالم السابق للأسكواش أحمد برادة وشهد التجربة الغنائية الأولى له التي قدمها بكل جراءة بعد اعتزاله الاسكواش.

فيلم حب البنات ..سر نجاح أغاني أحمد برادة رغم أنه ليس مطربًا أو محترفًا

تجربة أحمد برادة الغنائية إذا تعمقنا في تفاصيلها سنجد أنه ليس مطرب محترف أو له سجال طويل في الأغاني ولايمتلك عدد مهول من الألبومات، وبالرغم من ذلك نجحت تلك الأغاني بقوة حينها وإلى الآن، ولم يستطع برادة تكرار التجربة بذلك النجاح سواء على مستوى التمثيل أو الغناءواتجه بحياته لمجال مهني آخر ولكنه ترك بصمة مميزة في هذا الفيلم حتى وإن لم يمتلك صوت بارز أو قوي ولكن زاد من حالة دفء الفيلم خاصةً أن كلمات الأغاني كانت قريبة لأحداثه سواء الدراما أو الرومانسية.

أغاني أحمد برادة في فيلم حب البنات

غنى أحمد برادة 3 أغاني في الفيلم “نسيني وانا جنبك، حكايات، الحياة دي حكاية”، وتنوعت بين الرومانسي الهاديء والراقص وبالفعل استطعنا أن نعيش نجاحها منذ عرض الفيلم حتى الآن، وهو ماأثبت أن عامل الزمن هو الدليل الأقوى والأكبر على النجاح، وروح العمل وخروجه من القلب دائمًا سيصل إلى القلب وسيظل فيه.

صُناع أغنية نسيني وأنا جنبك أحمد برادة

أغنية نسيني وانا جنبك من كلمات أحمد علي موسى، ألحان شريف تاج

صناع أغنية حكايات أحمد برادة

أغنية حكايات من كلمات بهاء الدين محمد، ألحان شريف تاج

صناع أغنية الحياة دي حكاية

من كلمات هاني الصغير، ألحان من الفلكور الأسباني

أبطال فيلم حب البنات

تم عرض فيل حب البنات للمرة الأولى عام 2004، من بطولة ليلى علوي، سوسن بدر، حنان ترك، أشرف عبد الباقي، هنا شيحا، أشرف عبد الباقي، وحنان ترك، وليلي علوي ،وخالد ابو النجا ،وأحمد برادة، وأحمد عز، وهنا شيحة، ومن إخراج خالد الحجر ،وتأليف نهاد عبدالعزيز ،وتامر حبيب .

قصة فيلم حب البنات

وتدور أحداث فيلم «حب البنات» حول 3 شقيقات كل منهن من أم مختلفة لكنهم من أب واحد، عندما يتوفى الأب يترك لهن تركة كبيرة ولا يجوز تنفيذها إلا إذا اجتمعت الثلاث في بيت واحد وهنا تبدأ أمراضهن النفسية في الظهور لنكتشف في النهاية أن الحب دواء لكل هذه الأمراض.