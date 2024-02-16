شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولى حما غادة عبد الرازق ووالد محمد علاء فى مسلسل "صيد العقارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم رياض الخولى فى مسلسل "صيد العقارب" المقرر عرضه على إحدى شاشات المتحدة في الموسم الرمضانى المقبل 2024، ويجسد خلال أحداث العمل دور والد الفنان محمد علاء، وحما النجمة غادة عبد الرازق، وسط صراعات كبيرة تحدث بين العائلتين.



رياض الخولي من كواليس "صيد العقارب"

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا.

كما يشارك الفنان رياض الخولى أيضا خلال الماراثون الرمضانى المقبل في مسلسل "حق عرب" برفقة النجم أحمد العوضى فى أول بطولة له فى الدراما، ويشارك فى بطولة المسلسل أيضا كل من: دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.