“ولدت يوم عيد الحب”.. جورج وسوف بفيديو عفوي مع حفيدته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّ الفنان السوري الكبير جورج وسوف بلقطات جديدة وعفوية مع حفيدته آميا، احتفالاً بعيد ميلادها الأول، موجّهاً رسالة مؤثّرة.

وقال “أبو وديع”: “اسم حفيدتي آميا بيعني (حب الله)، وهي ولدت بيوم عيد الحب”، مضيفاً: “كل سنة وإنتِ فرحة البيت وضحكته. الله يحميكي يا جدّو ويحمي ولاد العالم”.

وكان “الوسوف” قد أعلن خبر استقباله حفيدته الأولى من ابنه الأصغر جورج جونيور في 14 شباط (فبراير) العام الماضي، بعد مرور 40 يوماً على وفاة ابنه البكر وديع، ونشر حينها صورة بدا فيها وهو يحتضن الطفلة، وعلّق عليها بالقول: “ويبقى في الحياة فسحات من الأمل. آميا وسوف”.

يُذكر أن جورج جونيور وسوف دخل القفص الذهبي مع عروسه إيلينا سركيس في آب (أغسطس) من عام 2021.

وعلى الصعيد الفني، حلّ “سلطان الطرب” في كانون الثاني (يناير) المنصرم، ضيفَ شرف في “ليلة صلاح الشرنوبي” التي أُقيمت على “مسرح أبو بكر سالم” ضمن فعاليات “موسم الرياض”، وتألق خلالها الفنانون: راغب علامة وأصالة ووائل جسار ونانسي عجرم وأسماء لمنور وعاصي الحلاني بتقديم أغاني الملحن المصري صلاح الشرنوبي وتكريمه.