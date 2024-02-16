ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الفنانة اللبنانية مايا دياب الترند بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما تداول عدد كبير من المستخدمين ومتابعي مايا مقطع فيديو يظهرها على السجادة الحمراء وهي تحتضن طفلاً ناجياً من السرطان وتحدثه معبرة له عن فخرها به وأنها تحبه لأنها تحب الأطفال وأنه سيكون قدوة لغيره.
وأحيت مايا دياب الحفل الخيري لمركز سرطان الاطفال في دبي وظهرت بإطلالة مميزة اختارت لها اللون الأحمر، إذ ارتدت بودي سوت ةنسقت معه Bootd باللون نفسه، كما أدهشت مايا الحضور حين وصولها مرتدية فستاناً أسود بقماشتين شفافتين من الجانبين.
ويشاركها في الحفل الخيري لمركز السرطان اللبناني في دبي، الفنانون :اللبناني رامي عياش، الفنان العراقي سيف نبيل والفنانة الهندية أميرة فتحي.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تتصدر الترند بعناقها طفلاً ناجيا من السرطان قبيل حفلها في دبي-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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