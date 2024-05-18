ميرنا وليد - بيروت - انطلقت أمس الجمعة في المملكة العربية السعودية، فعاليات النسخة الأولى من أسبوع الموضة في البحر الأحمر.

وشهد اليوم الثاني من الفعاليات، أول عرض أزياء لملابس البحر، في السعودية، من تصميم المصممة المغربية ياسمينة كيو، وشاركت فيه عارضات أجنبية.

وأقيم العرض في اليوم الثاني من "أسبوع الموضة في البحر الأحمر"،في جزيرة أمهات الشيخ الواقعة قبالة الساحل الغربي للمملكة العربية سعودية.

ولاقى هذا الحدث إهتمام عدد كبير من محبي عالم الأزياء، وشكل محطة مهمة للمهتمين في صناعة الأزياء في المملكة العربية السعودية.



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