أحدث جلسة تصوير لـ بسنت شوقي ومحمد فراج.. والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة بسنت شوقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير لها مع زوجها الفنان محمد فراج.

ونشرت بسنت، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه الأمير الساحر لحورية البحر".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمرين، ربنا يحفظكم، مذهل، إيه الجمال ده، حلوين".

يذكر أن، آخر أعمال بسنت شوقي فيلم "السيستم" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول رجل يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه ليساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.

الفيلم بطولة طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، وعدد من الفنانين، وإخراج أحمد البنداري.