فيفي عبده بتصريحات مثيرة للجدل عن الرقص والحجاب والزواج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبرت النجمة فيفي عبده عن امتعاضها ممن يحرم الرقص، مؤكدة أنه من وجهة نظرها ان الرقص ليس حراماً.

وردّت النجمة المصرية على الاتهامات التي تياق للرقص خلال لقائها في برنامج “عندي سؤال” وقالت بأسلوبها العفوي: “الرقص حرام ليه؟ هو مش شغل زي أي حاجة الباليه حرام؟ في حاجات كتير حرام، الرقص دا شغل زي أي شغل ليه احترامه وليه ناسه اللي بيتفرجوا عليه وليه اللي بيقدروه ويحترموه”.

وتحدثت فيفي خلال اللقاء أيضاً عن الزواج وتمنت لو أنها تزوجت برجل يشبه والدها بطيبته وحنيته، وكذلك أبدت موقفها من الحجاب وقالت: “أنا متحجبة طول الوقت، الكلام دا يتقال للناس الفالته أنا بعتبر إني محجبة لأني مش بعمل حاجة غلط ومش بجيب في سيرة الناس محجبة في لساني وفي كل تصرفاتي، مطلوب مني إيه أكتر من كده وإذا كان على الشغل لو ربنا قالي في أي وقت إلبسي الحجاب هلبسه”.

ولفتت إلى أنها: “أنا عاملة 37 عمرة وحجيت 5 مرات، وبقول للناس متشوفوش الظاهر بس اعرفوا أن الفنانين عندهم حاجات كتير حلوة إنتم مش بتقدروها لكن ربنا بيقدرها، أنا لما كنت بروح مكنتش أتكلم مع مخلوق أحط حجابي أروح أصلي صلاتي وأرجع وأخد أهلي كلهم معايا، هيقولوا عاملة دا ورقاصة، طبعاً كل حاجة لها حساباتها، عملت اللي يرضيني في الحياة ومطمنة جدا حاسة إني هقابل ربنا وأنا مستريحة في أي وقت”.