شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر وهيثم شاكر وأحمد فهمى يحضرون حفل "ليال مصرية سعودية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من نجوم الفن والغناء على السجادة الحمراء الخاصة بأولى حفلات "ليال مصرية سعودية" التي تقام بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة للترفيه بدار الأوبرا المصرية، منهم مصطفى قمر، وهيثم شاكر، والمطرب والممثل أحمد فهمي، أيمن بهجت قمر، الموسيقار هاني شنودة، والمايسترو سليم سحاب، والمطربة مي فاروق، الملحن عمرو مصطفي،

كما حضر كل من، آسر ياسين، وإسعاد يونس، والمخرج هاني خليفة، وعارفة عبد الرسول، وإلهام شاهين، وخيرى بشارة، والموسيقار صلاح الشرنوبي، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامية جاسمين طه، والنائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والمنتج حمدى بدر.

الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وتذاع الحفل على الهواء مباشرة من خلال قناتى DMC والحياة.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.

وتقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.