كسر في اليد.. تفاصيل إصابة محمد منير قبل حفل "ليالي سعودية مصرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

قدمت النجمة ليلى علوى، الكينج محمد منير خلال أول حفلات "ليالي مصرية سعودية" المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكشفت "علوي"، من على خشبة المسرح الكبير بالأوبرا، عن تعرض الكينج منير للإصابة بكسر في اليد.

وقالت: "حظى حلو إنى بقدم صوت ممتع وأصيل بطعم النيل، قدر يعيشنا جيل ورا جيل لأنه فنان متطور، وعلى الرغم من إصابته الشديدة ولأنه وقع واتكسرت إيده، وهو لسه جاى من المستشفى لكن هيمتعنا لأنه هو اللى خلانا نعلى صوتنا بالغنا".

وأصر منير على إحياء حفل "ليالي سعودية مصرية"، وتقديم باقة من أغانيه المميزة على خشبة المسرح، منها: "علموني عنيك"، و"أنا بعشق البحر".

ويقام حفل "ليالي سعودية مصرية"، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبحضور كوكبة كبيرة من السياسين والمشاهير، ويحيي الحفل النجم محمد منير، والنجمة شيرين عبدالوهاب، والنجم ماجد المهندس.

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