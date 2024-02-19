لهذا السبب تغيب منّة شلبي عن دراما رمضان هذا العام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة منة شلبي الأسباب التي منعتها من المشاركة في دراما رمضان لهذا العام بعد تألقها في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل “تغيير جو”.

وقالت منة في تصريحات صحفية لها، على هامش حضورها حفل “ليالي سعودية- مصرية” إن سبب عدم مشاركتها في الماراثون الرمضاني لهذا العام هو اتجاهها إلى الأعمال السينمائية في الفترة الحالية، مؤكدةً أنها ترغب في تكوين رصيد سينمائي كبير، حيث إنها بدأت في تصوير ثلاثة أفلام دفعة واحدة، أولها “فرقة الموت” مع أحمد عز وآسر ياسين ومحمود حميدة، والثاني بعنوان “سلطان الهوى” مع أحمد داوود وجيهان الشماشرجي، أما الفيلم الثالث فلا يزال قيد التحضير.

من ناحية أخرى، تحدثت منة شلبي عن مستقبل الفن بين مصر والسعودية بكل فئاته، مؤكدةً أن علاقة متينة تجمع البلدين، ويدعم كلٌ منهما الآخر في شتى المجالات. إذ قالت: “طول عمر مصر والسعودية دولتين شقيقتين بينهم كل الاحترام والحب وداعمين لبعض في كل المجالات، ومصر بلد عريقة ليها تاريخ كبير في الفن والسعودية بلد جميلة فيها الحرمين الشريفين”.