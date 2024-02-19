أحمد غزي يشارك في مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد غزي في الموسم الرمضاني المقبل بظهور خاص من خلال مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وهذا بالتزامن مع ما يحققه غزي من نجاح في دور العرض السينمائية وآخرها فيلم الحريفة الذى يعرض حاليًا.

الحشاشين مسلسل تاريخي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، ويجسد فيه كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين المثيرة للجدل في ذلك العصر، وكانت معاقلهم الأساسية في بلاد فارس وبلاد الشام، وقد أتى حسن الصبّاح إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي. والمسلسل يشارك في بطولته أيضاً فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، نيقولا معوض، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، وعدد كبير من النجوم الشباب.

"الحشاشين" ليسوا أشخاصًا يتعاطون المخدرات، وإنما تُرجمت هذه الكلمة فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفقت جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة، إخراج بيتر ميمى.