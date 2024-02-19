سعد لمجرد يطرح أحدث أغانيه باللهجة اللبنانية "محتال الحب" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المغربي سعد لمجرد أحدث أغانيه باللهجة اللبنانية بعنوان "محتال الحب"، على طريقة الفيديو كليب
وأغنية "محتال الحب" من كلمات رامي شلهوب، وألحان وتوزيع جمال ياسين، والكليب من إخراج كريم بنيس،
و تقول كلماتها :
"محتال الحب
بيبيّن سهل بنظرة
ولمّا منحب
ما منقشع شي بالمرة
بياخدنا من كل شي حوالينا
من الوقت بيسرقنا
بيمشّينا مطرح ما بدّه
وما بيسأل شو بدنا
محتال الحب
بيبيّن سهل بنظرة
ولمّا منحب
ما منقشع شي بالمرة
محتال الحب
ما بيتعذّب ما بيحكي
بيسكن بالقلب
بس بنظرة وبضحكة
بياخدنا من كل شي حوالينا
من الوقت بيسرقنا
بيمشّينا مطرح ما بدّه
ما بيسأل شو بدنا
محتال الحب "
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