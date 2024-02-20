رمضان 2024.. محمد إمام يروج لمسلسل "كوبرا" على طريقته الخاصة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روج الفنان محمد إمام، لمسلسل "كوبرا"، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، على قناة "إم بي سي مصر".

ونشر "إمام" بوستر منفرد من المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، بتعليق: وسع يلا بابا جه.. كوبرا هيولعها في رمضان إن شاء الله على قناة MBC مصر".

ويضم مسلسل كوبرا عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد إمام، ومجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

وكانت أخر أعمال النجم محمد إمام مسلسل "النمر" فى شهر رمضان 2021، وشارك فى بطولته هنا الزاهد محمد رياض، نرمين الفقى، بيومي فؤاد.

وقدم محمد إمام فيلم "أبو نسب" بمشاركة ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار وإخراج شيرين عادل.

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