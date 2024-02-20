وفاة حماة الفنان أحمد سلامة.. تعرف على موعد ومكان العزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد سلامة، وفاة والدة زوجته، وإقامة العزاء اليوم الثلاثاء بجامع الرحمن الرحيم، في شارع صلاح سالم.

وكتب سلامة، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة زوجتي منى جلال.. إنا لله وإنا إليه راجعون .. العزاء اليوم الثلاثاء 20-2 بجامع الرحمن الرحيم.. صلاح سالم.. قاعة الروضة.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

ويشارك أحمد سلامة في مسلسل "سر إلهي"، ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، والذي يضم ألمع نجوم الفن منهم روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، محسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي.

مسلسل "سر إلهي" من تأليف أمين جمال، وحمدي التايه، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، والذي من المقرر عرضه على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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