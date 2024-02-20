وائل جسار يحتفل بتحقيق أغنية "كل وعد" هذا الرقم القياسي

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان اللبناني وائل جسار، مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، بتحقيق أغنية "كل وعد"، أول مليون مشاهدة على يوتيوب.



وشارك وائل متابعيه الأغنية، عبر حسابه الرسمي، وأرفقها بتعليق قال فيه: "أول مليون مشاهدة لأغنية كل وعد على يوتيوب - وائل جسار".

وكان وائل جسار قد طرح أغنية " كل وعد "، بمناسبة عيد الحب، وشاركته زوجته ميراي في الكليب، الذي أهداها إياه، بالتزامن مع هذه المناسبة، وتضمن الكليب أجواء رومانسية، وهو من إخراج نور سالم.

وأغنية " كل وعد " من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر وسام عبد المنعم وتنفيذ وتريات حسن سعيد، تسجيل غناء جورج يعقوب، غيتار أحمد حسين وصولو شاهي.