وائل جسار يحتفل بتحقيق أغنية "كل وعد" هذا الرقم القياسي

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ميرنا وليد - بيروت - احتفل الفنان اللبناني وائل جسار، مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، بتحقيق أغنية "كل وعد"، أول مليون مشاهدة على يوتيوب.
وشارك وائل متابعيه الأغنية، عبر حسابه الرسمي، وأرفقها بتعليق قال فيه: "أول مليون مشاهدة لأغنية كل وعد على يوتيوب - وائل جسار".
وكان وائل جسار قد طرح أغنية " كل وعد "، بمناسبة عيد الحب، وشاركته زوجته ميراي في الكليب، الذي أهداها إياه، بالتزامن مع هذه المناسبة، وتضمن الكليب أجواء رومانسية، وهو من إخراج نور سالم.
وأغنية " كل وعد " من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر وسام عبد المنعم وتنفيذ وتريات حسن سعيد، تسجيل غناء جورج يعقوب، غيتار أحمد حسين وصولو شاهي.
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