شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "متل قصص" كامل العدد فى عرضه العالمي الأول بمهرجان برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض فيلم متل قصص الحب للمخرجة ميريام الحاج بعرضه العالمي الأول ضمن قسم بانوراما بمهرجان برلين السينمائي الدولي، وكان العرض مكتمل العدد، وتم استقبال الفيلم بحفاوة شديدة وتصفيق حار بحضور فريق العمل.

وحصل الفيلم على العديد من الإشادات النقدية الرائعة، فكتب عنه الصحفي مالك بركاتي لـ Jmag Switzerland: " على الرغم من الموارد المحدودة وتحديات التصوير، تمكن الفيلم من تصوير يأس جيل الشباب.

كما كتب مهاري سيغيد لـAfrican Refugees News: "كان الفيلم الوثائقي مفيدًا جدًا لفهم الوضع الاجتماعي والسياسي الحقيقي للبنان في هذه الحالة، أعتقد أنه أعطاني فكرة عن كيف لا يزال لبنان يدفع ثمنًا باهظًا للأخطاء التي ارتكبها السياسيون في الماضي تم صنع الفيلم الوثائقي بشكل جيد وأعتقد أن المونتاج كان مثاليًا.

تدور أحداث الفيلم الوثائقي في لبنان حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها بينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟

فيلم متل قصص الحب من تأليف وإخراج ميريام الحاج وبطولة جمانة حداد وجورج مفرج وبيرلا جو معلولي ومونتاج أنيتا بيريز ومديري تصوير جهاد سعادة وميريام الحاج ومحمد صيام وموسيقى تصويرية لمارك كودسي.