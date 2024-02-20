ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري علي ربيع، فيديو من كواليس فيلمه الجديد " عالماشي " وعلق كاتباً : "من كواليس تصوير فيلم عالماشي دعواتكم فيلم عيد الفطر المبارك 2024 في كل سينمات مصر والوطن العربي".

فيلم عالماشي من بطولة الممثل المصري علي ربيع، إلى جانب كلا من الممثلين آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، و غيرهم، و هو من تأليف أحمد عبد الوهاب و إخراج محمد الخبيري، و من المتوقع أن تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي و يحقق نجاحات كبيرة في فترة عرضه وذلك في عيد الفطر.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - علي ربيع يروج لفيلمه " عالماشي " من خلال الكواليس .. وهذا موعد عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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