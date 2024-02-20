رمضان 2024.. تفاصيل دور عائشة بن أحمد في مسلسل "بدون سابق إنذار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تخوض الفنانة عائشة بن أحمد موسم رمضان 2024، بمسلسل "بدون سابق إنذار"، الذي تقدم خلاله البطولة النسائية أمام الفنان آسر ياسين، وهو عمل مكون من 15 حلقة للعرض الرمضاني، من إخراج هاني خليفة.

وتقدم عائشة خلال الأحداث دور "أمينة"، زوجة آسر ياسين، وهي سيدة تعمل في إحدى شركات العقارات، وأكدت في تصريحات صحفية أن الشخصية جديدة ومختلفة تماماً عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

وأضافت عائشة بن أحمد أن المسلسل يضم تيمات فنية مختلفة، فهو إنساني واجتماعي.

جدير بالذكر أن عائشة تألقت في الموسم الرمضاني الماضي بشخصية "شيرين" في مسلسل "مذكرات زوج"، الذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المشاكل الزوجية والعائلية، من بطولة الفنان طارق لطفي، والفنان خالد الصاوي، وإخراج تامر نادي.