شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة رعب بالعناكب.. بوستر جديد لفيلم Sting قبل عرضه في إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الرعب المنتظر Sting، بوستر رسميا جديدا للعمل المنتظر عرضه في ابريل المقبل عبر شاشات السينما في جميع أنحاء العالم، من إخراج وتأليف المخرج الأسترالي كياه روش ترونر.

فيلم Sting يسرد رحلة رعب لإحدى الفتيات مع العناكب، ويعد هذا الفيلم هو تجربة جديدة للمخرج الأسترالي الذي سبق وصنع عددا من الأفلام الهامة مثل فيلمه Wyrmwood: Road of the Dead الذى طرح عام 2014 وهو من أفضل أفلام الزومبي التي تم عرضها خلال السنوات الأخيرة، كما تتضمن اعماله كل من DaemonRunner وNekrotronic وWyrmwood: Apocalypse لعام 2021.



البوستر الجديد

وعلى سياق آخر، طرح القائمون على فيلم الخيال العلمي والحركة Civil War التريلر الرسمي للعمل المقرر عرضه في 12 ابريل المقبل عبر شاشات السينما في جميع انحاء العالم، والذي يعرض بتقنية IMAX لتضمن الفيلم الكثير من المشاهد الخيالية والحركة والاثارة.