بالفيديو- أحمد السقا: "لو كلها معلمين إحنا العتاولة".. فماذا يقصد؟

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد السقا، متابعيه عبر حسابه الرسمي، البرومو التشويقي لمسلسل العتاولة، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني 2024.

وأرفق أحمد السقا البرومو بتعليق، قال فيه: "بسم الله توكلنا على الله.. مسلسل العتاولة رمضان 2024، بإذن الله، لو كلها معلمين.. إحنا العتاولة".

ومسلسل "العتاولة" من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، ويضم عددا كبيرا من الممثلين، من بينهم: طارق لطفي، أحمد السقا، باسم سمرة، مي كساب، زينة، حنان يوسف، هدى الإتربي وغيرهم.

وظهر في البرومو التشويقي، كل من أحمد السقا، وطارق لطفي بشكل مختلف حيث ظهر أصلع الرأس، ووضح من خلال البرومو أن زينة وأحمد السقا تجمعهما قصة حب، وقال السقا خلال البرومو: لو كلها معلمين إحنا العتاولة.



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