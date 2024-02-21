غداً.. أحمد حاتم يكشف كواليس أفلامه الجديدة فى ضيافة "نجوم إف.إم"

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف المذيعة إنجى على، غداً الخميس، الفنان أحمد حاتم، فى برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم إف.إم" وقناة "نجوم Tv”، فى الساعة الثامنة مساء وعلى الهواء مباشرة لمدة ساعتين، يتحدث فيهم عن اعماله الفنية الجديدة التى يحضر لها خلال القترة المقبلة.

وينتظر أحمد حاتم عرض مجموعة من الأعمال في الفترة المقبلة، منها فيلم حدوتة الأيام الباقية، بطولة كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والعمل من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي، كما يعرض له قريبا، فيلم الملحد، الذي يدور في إطار اجتماعي درامي، يناقش قضية الإلحاد، ويشارك في بطولته حسين فهمي، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، وتارا عماد، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وينتظر الفنان أحمد حاتم عرض فيلم المنبر في موسم عيد الفطر، ويجسد أحمد حاتم خلال أحداث فيلم المنبر دور باحث في تاريخ الأزهر الشريف، ومن المقرر ترجمة العمل لـ الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية، حتى تصل فكرته إلى الجمهور في العالم أجمع، حيث يسلط العمل الضوء على دور الأزهر الشريف في العالم.

ويشارك في بطولة فيلم المنبر عدد من النجوم، أبرزهم أحمد حاتم، أحمد فهيم، عمر السعيد، كمال أبو رية، أيتن عامر، سامح الصريطي، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال، وتدور أحداثه حول تاريخ الأزهر الشريف.



آخر أعمال أحمد حاتم



والجدير بالذكر أن أحمد حاتم شارك الفترة الماضية بدور العرض السينمائي، بفيلم “حسن المصري”، وشاركه بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، لينا صوفيا، وآيسل محمد رمزي، ومن تأليف نورا لبيب وإخراج سمير حبشي، والفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي درامي، ويجسد خلاله أحمد حاتم شخصية حسن المصري، وهو مسؤول حراسات ويتعرض لمهمة انتحارية.